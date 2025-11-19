Мрачная тактическая стратегия о суровых викингах Norse: Oath of Blood выйдет в феврале 2026 года

Студия Arctic Hazard официально объявила дату релиза своей пошаговой тактической игры Norse: Oath of Blood — 3 февраля 2026 года. Проект станет доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Уже сейчас фанаты могут опробовать бесплатную демоверсию, чтобы познакомиться с механикой и атмосферой будущей игры.

Сюжет разворачивается в суровом мире норвежских викингов и рассказывает о мести и взрослении. Главный герой, Гуннар Грин, сын могущественного вождя, был изгнан после предательства и убийства отца. Вместе с сестрой-близнецом Сигрид он должен создать новое поселение, заключать союзы и отомстить за семью. Разработчики описывают историю как драму о «горе и становлении личности»: дерзкий и сомневающийся в себе Гуннар ищет свой путь как военачальник, а рассудительная Сигрид выступает его поддержкой и моральным ориентиром.

Главным антагонистом является Стейнар Далекоспис — воплощение традиционных ценностей викингов. Он не злодей в привычном смысле, а человек, который строго следует кодексу своего народа, считая отца Гуннара предателем за стремление к оседлой жизни и прогрессу. Конфликт между героями и Стейнаром подчеркивает вечное противостояние традиций и перемен.

Игровой процесс NORSE: Oath of Blood обещает сочетать стратегическое планирование с глубоким повествованием и тактическими сражениями. Arctic Hazard подчеркнула, что их главная цель — подарить игрокам «улыбки и удовольствие» от каждой минуты, проведённой в мире викингов. Фанаты жанра уже с нетерпением ожидают февраля, чтобы погрузиться в эпическую сагу о мести, чести и выживании.