Пошаговая тактика про викингов Norse: Oath of Blood получила новый геймплейный трейлер

Студия Arctic Hazard представила свежий трейлер Norse: Oath of Blood – пошаговой тактики, действие которой разворачивается в Норвегии во времена расцвета викингов. В ролике демонстрируются ключевые особенности игры: пошаговые бои с кровью и жестокими добиваниями, развитие собственного поселения и прокачка отряда.

Игрокам предстоит управлять ремесленниками, фермерами и воинами, строить деревню, заключать союзы и вести стратегические битвы. Каждое решение влияет на силу вашего клана и развитие саги, насыщенной событиями, местью и эпическими столкновениями.

Сюжет сосредоточен на молодом воине по имени Гуннар. Его отец, ярл, погиб от рук безжалостного Стейнара Далекосписа, и теперь игрокам предстоит собрать отряд верных единомышленников, восстановить поселение и отомстить обидчику.

Разработчики обещают глубокую пошаговую механику, возможность улучшать поселение и разнообразные варианты ведения боёв, где тактика и планирование важнее грубой силы.

Точная дата выхода Norse: Oath of Blood пока не объявлена, но игра выйдет до конца года на ПК, PS5 и Xbox Series. Трейлер уже дает понять: перед нами сочетание жестоких сражений и стратегии, которое оценят любители викингских историй и пошаговых тактических игр.