Norse: Oath of Blood 17.02.2026
Стратегия, Пошаговая, Тактика
Состояля релиз релиз пошаговой тактики Norse: Oath of Blood. Игра уже доступна в сети

Только что состоялся релиз пошаговой тактики Norse: Oath of Blood от издатель Tripwire Presents и студия Arctic Hazard на PC (Steam, Epic Games Store и GOG). Консольные версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдут позже.Игра доступна с русскими субтитрами.

Тактическая пошаговая игра Norse: Oath of Blood погружает игроков в суровую красоту древней Норвегии эпохи викингов, рассказывая эпическую сагу мести Гуннара, молодого воина, потерявшего отца. Игрокам предстоит создать поселение, собрать сильный отряд союзников с уникальными навыками и вести тактические сражения, влияя на ход повествования. Путешествия по величественным северным ландшафтам сопровождаются трудными решениями, переговорами с враждебными кланами и стратегическими союзами. Каждый выбор отражается на мире игры, делая развитие истории непредсказуемым. Возмездие, честь и выживание становятся главными целями в этом динамичном игровом опыте.

