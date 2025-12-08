Стратегия Northgard получила Definitive Edition с новым контентом и бесплатным обновлением для владельцев

Жанр RTS переживает не самые светлые времена, но Northgard, выпущенная в 2018 году, стала настоящим сюрпризом. Эта стратегия о викингах умело сочетала классические механики с новаторскими идеями — погодными условиями, способными менять ход партии, и системой захвата территорий по регионам. Такой подход сделал Northgard одной из лучших RTS последнего десятилетия, заслужив оценку 84% и признание критиков.

За годы игра продалась тиражом более 5 миллионов копий, обросла множеством дополнений и вырастила преданную фан-базу. Теперь студия Shiro Games собрала лучший контент в одном пакете — Northgard: Definitive Edition. Издание объединяет базовую игру и масштабную кампанию Cross of Vidar, в которой вашему клану предстоит выживать в новом мире после Рагнарёка.

В Definitive Edition также вошли три DLC-клана: скрытные «Змеи», жестокие «Драконы», строящие власть на рабстве и жертвоприношениях, и уникальные «Лошади», предлагающие игру сразу за двух военных вождей — Брока и Эйтрию. Новый контент включает биом в стиле Вальхаллы и расширение ранее эксклюзивных миров режима «Биврёст» в другие режимы.

Помимо этого Shiro Games переработала внутриигровой магазин и добавила цифровую арт-книгу и галерею. Для владельцев Northgard все улучшения доступны бесплатно, а новичкам предлагают Definitive Edition со скидкой 60%. Такой шанс познакомиться с лучшей RTS последних лет упускать точно не стоит.