В мобильном приложении Epic Games Store началась бесплатная раздача стратегии Northgard для Android и iOS

В мобильном приложении цифрового магазина Epic Games Store стартовала временная раздача скандинавской стратегии Northgard для мобильных устройств. Забрать проект на мобильные платформы под управлением операционных систем Android и iOS можно совершенно бесплатно до 4 июня 2026 года.

Обычно стоимость мобильной версии Northgard составляет 9.99 долларов, однако в течение ограниченного времени пользователи могут добавить ее в библиотеку без дополнительных затрат. Для получения игры необходимо запустить официальное мобильное приложение Epic Games Store на устройстве с операционной системой iOS или Android. После этого требуется перейти в раздел с бесплатными играми и активировать раздачу на специальном баннере.

Northgard представляет собой стратегию в реальном времени, вдохновленную скандинавской мифологией. Игрокам предстоит взять под контроль клан викингов, исследующий новые загадочные земли, полные опасностей, богатств и древних тайн. В процессе прохождения необходимо обустраивать поселение, распределять обязанности между жителями, добывать ресурсы, а также сражаться с мифическими существами и выживать в условиях суровых зим. Мобильная версия проекта полностью адаптирована под сенсорные экраны и предлагает игровой процесс оригинальной версии.

Стоит учитывать, что доступность раздачи может зависеть от регионального расположения учетной записи пользователя. Переносом игры на мобильные платформы занималась студия Playdigious, в то время как оригинальный проект был создан французской компанией Shiro Games. Акция продлится ровно 7 дней и завершится 4 июня 2026 года, после чего игра снова вернется к исходной стоимости.