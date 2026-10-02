Битва кланов начинается: сити-билдер автобатлер Northgard Battlegrounds выходит в ранний доступ уже 27 октября

Ниже представлены ключевые особенности грядущего релиза:
- Клановые механики: На старте будут доступны три культовых клана - Оленя (экономика и развитие), Ворона (агрессия и наемники) и Волка (чистый ближний бой и ярость). Каждый клан обладает уникальным вождем, постройками и ветками умений .
- Благословения богов: Игровой процесс завязан на поддержке скандинавского пантеона - Одина, Тора или Бальдра. Зарабатывая очки знаний (Lore), игроки смогут приобретать специальные карты судьбы (Fate Cards) с мощными усилениями .
- Глубокая синергия билдов: Победа зависит от грамотного комбинирования особенностей выбранного клана, бонусов от богов и синергии размещаемых зданий.