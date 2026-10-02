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Northgard Battlegrounds 27.10.2026
Стратегия, Инди, Строительство, Вид сверху, Фэнтези
4.1 7 оценок

Битва кланов начинается: сити-билдер автобатлер Northgard Battlegrounds выходит в ранний доступ уже 27 октября

Апчхий Апчхий

Ниже представлены ключевые особенности грядущего релиза:

  • Клановые механики: На старте будут доступны три культовых клана - Оленя (экономика и развитие), Ворона (агрессия и наемники) и Волка (чистый ближний бой и ярость). Каждый клан обладает уникальным вождем, постройками и ветками умений .
  • Благословения богов: Игровой процесс завязан на поддержке скандинавского пантеона - Одина, Тора или Бальдра. Зарабатывая очки знаний (Lore), игроки смогут приобретать специальные карты судьбы (Fate Cards) с мощными усилениями .
  • Глубокая синергия билдов: Победа зависит от грамотного комбинирования особенностей выбранного клана, бонусов от богов и синергии размещаемых зданий.
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