Демоверсия градостроительного автобаттлера Northgard Battlegrounds станет доступна 6 октября в Steam

Издательство Shiro Unlimited совместно со студией Funday Games готовится к расширению скандинавской серии стратегий и запуску проекта Northgard Battlegrounds. В сервисе Steam появилась страница бесплатной демонстрационной версии, релиз которой запланирован на 6 октября 2026 года. Полноценный выход стратегии намечен на 27 октября 2026 года.

В отличие от оригинальной игры, ответвление предлагает смесь градостроительного симулятора, автобаттлера и механик рогалика. Игровой процесс сосредоточен вокруг пошагового расширения поселения и дальнейших автоматических сражений. Игрокам предстоит возглавить один из кланов Нордгарда, заложить ратушу на пустующих землях, размещать хозяйственные здания вблизи источников ресурсов и тренировать дружину.

Планировка поселения оказывает прямое влияние на боевую эффективность войска. Экономические постройки ускоряют сбор припасов, казармы открывают доступ к набору бойцов, а святилища позволяют призвать на помощь мифических созданий. Дополнительную глубину вносят благословения древних богов, которые меняют баланс сил, открывают скрытые синергии и модифицируют свойства клана перед началом битвы.

В конце каждого раунда сформированные дружины сходятся в асинхронных PvP-баталиях. Сражения протекают автоматически, поэтому исход битвы зависит от грамотного зонирования деревни, комбинаций божественных даров и структуры войска. Победителем признается клан, сумевший сокрушить соперников и монстров Нордгарда.

Ранее разработчики провели открытое бета-тестирование, завершившееся в июле 2026 года. Проект получит полную текстовую локализацию на русский язык, включая перевод интерфейса и субтитров. Игра обладает скромным размером в 2.2 ГБ на накопителе, а в рекомендованных системных требованиях указаны процессор Intel Core i5-9400F, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060.