Northgard Battlegrounds вышла в ранний доступ: викинги сразятся за господство в необычном автобаттлере

Разработчики Northgard Battlegrounds выпустили трейлер запуска раннего доступа. Новая игра во вселенной Northgard объединяет строительство поселения, управление экономикой и автобои, в которых исход столкновения определяется решениями, принятыми задолго до начала сражения. Проект уже доступен в Steam.

Игрокам предстоит выбрать один из знакомых кланов викингов и основать поселение с ратушей на незанятых землях. Затем нужно развивать деревню, добывать ресурсы, строить военные сооружения и собирать дружину. Главная особенность Northgard Battlegrounds заключается в том, что расположение зданий влияет не только на эффективность хозяйства, но и на силу армии.

Экономические постройки выгоднее размещать рядом с подходящими ресурсами, чтобы увеличить добычу. Военные сооружения позволяют нанимать бойцов, а святилища призывают могущественных существ, способных поддержать клан в бою. Поэтому планировка поселения становится частью тактики: каждое здание и его связь с остальными элементами деревни могут повлиять на результат противостояния.

Дополнительные возможности открывают боги Нордгарда. Выбирая их благословения, игрок меняет взаимодействие между постройками и дружиной, получает новые комбинации и адаптирует стратегию под доступные усиления. Удачное сочетание экономического развития, военной инфраструктуры и божественных сил должно помочь подготовиться к очередной схватке.

Сами сражения проходят автоматически. В конце каждого раунда армии сталкиваются на поле боя, а игрок не отдаёт воинам прямых команд. Победа зависит от того, насколько грамотно он подготовил поселение, подобрал благословения и распорядился доступными возможностями. Такой подход переносит акцент с управления каждым бойцом на предварительное планирование и создание эффективных комбинаций.

В Northgard Battlegrounds предусмотрены сражения против других игроков и существ игрового мира. PvP организовано в асинхронном формате: соперникам необязательно находиться в сети одновременно. Игроки смогут атаковать чужие поселения и защищать собственные, соревнуясь за господство в Нордгарде.

Таким образом, Northgard Battlegrounds предлагает взглянуть на знакомую вселенную с другой стороны. Вместо непосредственного командования войсками здесь важнее продумывать развитие деревни и заранее готовить клан к столкновению. Успех игры будет зависеть от того, насколько глубокой окажется система взаимодействия построек, благословений и боевых отрядов.