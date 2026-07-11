Стартовал открытый бета-тест автобатлера Northgard Battlegrounds в рамках фестиваля Steam Tacticon

Студия Funday Games официально запустила открытое бета-тестирование своего нового проекта во вселенной Northgard и призвала игроков активно присоединяться к битвам. В рамках этого события разработчики опубликовали геймплейный обзор, в котором подробно объяснили ключевые механики игры. Проект представляет собой необычный микс асинхронного PvP-автобатлера и градостроительного симулятора.

Каждый забег начинается с выбора клана викингов, который дает уникального вождя и свои стартовые бонусы. Игрокам предстоит развивать экономику поселения на случайно сгенерированной карте и одновременно собирать армию. При этом расположение зданий критически важно: одни постройки требуют соседства с лесами или горами, а другие усиливают друг друга, превращая планировку города в тактическую головоломку.

Усилить армию и город помогают специальные Карты Судьбы, которые делятся на точечные руны и глобальные благословения богов. Сами сражения проходят в автоматическом режиме в реальном времени, а их исход полностью зависит от ваших тактических решений при строительстве. Вместо обычного мультиплеера авторы сделали ставку на асинхронное PvP, где игроки воюют с «призрачными» версиями чужих поселений на той же стадии развития. Такой формат сохраняет соревновательный дух, но убирает стресс и спешку реального времени.

Матчи проходят в течение четырех сезонов, а глобальная цель беты — одержать 10 побед над другими игроками до того, как вы получите 5 поражений. Открытое тестирование уже идет, а саму игру можно бесплатно опробовать в Steam.