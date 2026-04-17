Викинги в новом формате: Northgard Battlegrounds превращает стратегию в динамичный автобатлер

Издатель Shiro Unlimited и студия Funday Games представили новый проект во вселенной викингов — Northgard Battlegrounds. Анонс состоялся в рамках презентации Galaxies Gaming Showcase. Игра выйдет на ПК в Steam в этом году в формате раннего доступа.

Действие разворачивается после Рагнарёка: мир Northgard лежит в руинах, а игроки берут на себя роль вождей кланов, пытающихся выжить на суровых землях и вернуть себе благосклонность богов. Главная цель — укрепить поселение и победить конкурирующие племена в борьбе за выживание.

Northgard Battlegrounds сочетает элементы автобатлера и градостроительной стратегии. Каждая партия начинается с выбора клана с уникальным стилем игры. Далее игроки развивают поселение: строят здания, управляют ресурсами, усиливают армию и открывают синергии между элементами развития. Золото используется для ускорения прогресса, а особые «предания» позволяют заручаться поддержкой скандинавских богов и использовать их способности в бою.

После фазы развития наступает автоматическая битва, где итог зависит от решений, принятых на этапе строительства. Каждое сражение формирует новые комбинации и стратегии, а победа требует гибкого подхода и грамотного планирования.

Генеральный директор Shiro Games Николас Канасс отметил, что проект сохраняет дух оригинальной игры, но предлагает более быстрый и соревновательный формат. По его словам, разработчики из Funday Games смогли перенести ключевые элементы серии — планирование и управление ресурсами — в динамичную структуру автобатлера.

Northgard Battlegrounds выйдет в раннем доступе Steam в этом году, предлагая игрокам новые стратегические комбинации и постоянную борьбу за выживание клана.