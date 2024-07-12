Летом выйдет DLC - The Timeloop для симулятора отдела новостей Not For Broadcast

Разработчики NotGames и издатель tinyBuild сообщили, что этим летом выйдет DLC The Timeloop, в котором вернутся наши любимые персонажи, такие как Джереми Дональдсон, Меган Вулф, Джении, Алан Джеймс и так далее.Также старайтесь выбраться из временной петли, в которую попали вместе с Боузманом. Откройте для себя новый напряженный сюжет, в котором вы попались во временную петлю. Находите свежие подсказки на каждом цикле и раскрывайте истину, что скрыта за тайнами вашего отдела. Вот видео трейлер этого DLC:

Not For Broadcast — мрачная сатирическая игра о телевизионном хаосе, в которой вам предстоит самим выбирать, что показывать в выпусках новостей, а что нет — кто бы что на это ни сказал. Телеэфир — это безумный водоворот из самовлюблённых знаменитостей, лживых политиков и сомнительных спонсоров. Именно от ваших выборов зависит сюжет и концовки. Привлекайте Аудиторию, за это у вас повысятся состояние денег.

Пока DLC не вышла, вы можете её добавить в список желаемых: