Not Welcome погрузит игроков в кошмары постапокалиптического маяка

Студия Chuika анонсировала Not Welcome — атмосферный психологический хоррор от первого лица, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Игроку достанется роль помощника смотрителя плавучего маяка, которому предстоит поддерживать его работу посреди опасного и опустошённого мира.

Обычная смена постепенно превращается в испытание для тела и разума. Изнурительная работа, тревожные видения и неожиданные посетители нарушают привычный порядок, а необъяснимые события всё сильнее влияют на психику героя. Несмотря на происходящее, маяк должен продолжать работать — и от действий игрока зависит, удастся ли ему справиться с обязанностями.

Not Welcome разрабатывается для PC и выйдет в Steam. Дата релиза пока не объявлена. На данный момент другие платформы разработчики не подтверждали.