Состоялся выход ролевой игры Notmads в раннем доступе Steam

Разработчик Rhomita сообщил о выходе своего проекта Notmads в раннем доступе на площадке Steam 13 мая 2026 года. Создание игры заняло 5 лет. Проект представляет собой ролевой экшен с открытым миром. Его главная особенность заключается в возможности построить собственную базу на спине огромного живого зверя.

В Notmads пользователям предстоит путешествовать по миру вместе со своим питомцем, который будет расти и развиваться. Главный герой использует магический луч для сбора ресурсов, а не стандартные инструменты. Найденные материалы нужны для создания зелий, улучшения экипировки и строительства оборонительных башен. Игроки могут комбинировать различные виды магии в бою, настраивая стиль прохождения под себя. Мир игры создан вручную и доступен для исследования как для 1 игрока, так и в кооперативном режиме с поддержкой до 5 человек.

На данный момент проект находится на стадии альфа тестирования. Текущая сборка включает 1 стартовый остров и основные игровые системы. Разработчик планирует развивать игру в раннем доступе около 2 лет. За это время в Notmads добавят новые регионы для исследования, дополнительные сюжетные моменты, а также заменят временные визуальные элементы на постоянные.

До 20 мая проект можно приобрести со скидкой 10 процентов по цене 738 рублей. Стандартная стоимость составляет 820 рублей. Разработчик предупредил, что в будущем цена будет постепенно повышаться по мере выхода обновлений.