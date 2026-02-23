В сервисе Steam вышла демоверсия ролевой игры Notmads о путешествиях на гигантском звере

Независимый разработчик Rhomita выпустил бесплатную ознакомительную версию амбициозного ролевого экшена Notmads. Пользователи площадки Steam уже могут загрузить проект и оценить его ключевые механики. Полноценный выход игры в формате раннего доступа запланирован на май 2026 года. В представленном фрагменте игрокам предлагают взять на себя роль мага и отправиться в путешествие по открытому миру на спине огромного живого существа.

Главной особенностью проекта выступает уникальный зверь спутник, который полностью заменяет привычную статичную базу. Прямо на его спине можно построить мобильную крепость, разместить функциональные станки и защитные башни. По мере прохождения животное будет расти и предоставлять новые площади для строительства. Добыча ресурсов в игре реализована нестандартным образом. Вместо классических кирок и топоров персонаж использует концентрированный магический луч, который ускоряет сбор материалов и имеет собственную ветку прокачки.

Боевая система построена на динамичных сражениях с применением заклинаний из разнообразных стихийных школ. Игроки вольны комбинировать пиромантию, электромантию и другие виды магии для адаптации к конкретным противникам. Исследовать просторы фэнтезийного мира и развивать свой кочевой форт разрешается как в одиночку, так и в кооперативном сетевом режиме с поддержкой до пяти человек. В совместной игре вся группа путешествует на одном общем чудовище.

Одновременно с релизом демоверсии создатель опубликовал обращение к сообществу, где представил обновленное визуальное направление Notmads и свежий дизайн логотипа. Разработчик подчеркнул, что графическая составляющая будет планомерно улучшаться вплоть до финального релиза. Текущая пробная версия позволяет всем желающим изучить часть стартового региона и составить личное мнение об атмосфере грядущей новинки.