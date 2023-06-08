2D-игра Nova Lands с открытым миром про строительство баз выйдет на ПК и консолях 22 июня ©

Издатель инди-игр из Никосии (Кипр) HypeTrain Digital и разработчик инди-игр из Сан-Паулу (Бразилия) BEHEMUTT объявили, что их 2D-игра с открытым миром и строительством баз «Nova Lands» выходит на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch 22 июня 2023 года.

Игра пропустит первоначально запланированную фазу раннего доступа и сразу же запустится в полной версии на ПК (Steam, GOG и Epic Games Store), Nintendo Switch, PS4 и Xbox One, как было объявлено на The Guerrilla Collective.

Nova Lands — это игра о строительстве базы, исследовании и выживании с механикой автоматизации. Исследуйте, участвуйте в боях и автоматизируйте свою отрасль. Планета, на которой вы находитесь, полна тайн, существ, людей и занятий. Добро пожаловать в ваш новый дом среди звезд.

Ваша задача — добывать ресурсы, необходимые Земле, используя свой надежный инструмент добычи. Как только вы начнете собирать ресурсы, вы сможете построить фабрики, которые будут снабжать вас новыми материалами. Чем больше возможностей вы откроете, тем эффективнее станет ваша база.

Но вы не просто выживший в Nova Lands; вы также Исследователь. Чтобы помочь вам с простыми задачами, пока вы исследуете другие острова, мы разработали группу самодостаточных ботов, которые могут работать автономно. Эти боты могут формировать производственные цепочки, защищать вас и других ботов от агрессивных существ и превращать вашу базу в крепость.

Отправляйтесь на новые острова, каждый со своими биомами, существами, материалами, достопримечательностями и секретами. Будьте осторожны, так как в каждой пещере, кусте и песчинке может скрываться что-то интересное и таинственное. По пути вы встретите других NPC, которые могут предложить улучшения или полезные предметы для обмена.

Как только вы начнете свою планетарную индустрию, вы сможете продавать добытые ресурсы другим планетам и зарабатывать кредиты (название валюты, здесь нет ошибки!). Эти кредиты можно использовать для покупки новых обновлений и контента, так что будьте готовы исследовать и торговать.

Теперь пришло время перейти на следующий уровень, создав шаттл, который позволит вам отправиться на космическую станцию — специальный центр, где вы можете встретить новых неигровых персонажей, приобрести новые скины для персонажа, купить чертежи для разработки новых технологий на планету и даже купить собственный дом.