После трех лет разработки 2D-симулятор Nova Lands добрался до релиза ©

Команда разработчиков с гордостью объявляет о выпуске игры Nova Lands, в которую они вкладывали все свои силы в течение трех лет. От самых ранних альфа-версий до первой демонстрации, сообщество активно поддерживало проект, присоединяясь к Discord-каналу, сообщая об ошибках и предлагая множество идей. По словам авторов, игроки дарили им уверенность в том, что их труды не напрасны и они работают над чем-то уникальным и важным.

Nova Lands — это игра, где вы будете заниматься созданием и управлением фабрик на островах. Вам предстоит находить баланс между сражениями, исследованием территории и улучшением производства. Главная задача — изучить неизведанную планету, раскрыть ее тайны и сделать этот удивительный мир вашим новым домом. Базовый набор 2D-симулятора можно приобрести за 629 рублей на площадке Steam. Также игра вышла для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и на Nintendo Switch.