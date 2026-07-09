В Epic Games Store началась бесплатная раздача песочницы Nova Lands и симулятора Tattoo Tycoon

В Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача. Сегодня в 18:00 по Московскому времени на смену прошлым играм пришли две новые: песочница Nova Lands и симулятор Tattoo Tycoon. Забрать их можно до 16 июля 2026 года. Обе игры доступны в России. На следующей неделе их сменят Echo Generation: Midnight Edition и Luto.

Nova Lands - это гибрид приключенческой игры и стратегии, где игроку предстоит осваивать чужие планеты, собирать ресурсы и строить базу. Ключевая особенность игры - постепенная автоматизация: сначала все процессы выполняются вручную, но со временем можно поручить тяжелую работу самостоятельно сконструированным ботам. В Steam у Nova Lands 90% положительных отзывов на основе почти 3500 рецензий. Пользователи хвалят игру за увлекательный геймплей и чувство удовлетворения от прогресса, хотя некоторые отмечают, что в игре могло бы быть больше контента, а темп может показаться неспешным.

Tattoo Tycoon - экономическая стратегия, где игроки управляют собственным тату-салоном. В игре нужно выполнять заказы клиентов, поддерживать их удовлетворенность (например, с помощью бесед или угощений), а также расширять бизнес и переезжать в другие районы города, что сопряжено с риском. Tattoo Tycoon была выпущена менее года назад и пока не снискала популярности: на Steam у неё менее 50 отзывов, и только 61% из них положительные. Игроки жалуются на ошибки и завышенную цену, что, впрочем, теряет актуальность при бесплатной раздаче.