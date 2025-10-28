Nova Roma: вернитесь в античность с новой градостроительной стратегией в январе 2026

Градостроительные симуляторы в античных реалиях появляются нечасто, но студия Lion Shield готова изменить это с игрой Nova Roma, которая выйдет в ранний доступ 22 января 2026 года на PC через Steam и Epic Games Store. Проект перенесёт игроков во времена после падения Римской Империи, когда небольшая группа поселенцев решает отправиться в неизведанные земли, чтобы восстановить величие Империи.

В Nova Roma игрокам предстоит не просто строить город, а создавать эффективно функционирующее поселение, заботясь о настроении жителей и удовлетворении их потребностей. Особое внимание уделено водным ресурсам: с помощью плотин и акведуков можно изменять течение рек, создавать искусственные водоёмы и влиять на плодородие почв, что станет ключом к процветанию города. Помимо материальных аспектов, игрокам придётся учитывать гнев и благосклонность богов, ведь их недовольство способно обрушить бедствия на население.

Системные требования Nova Roma довольно скромные. Минимальные: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 3 3200G, GTX 1050 Ti или Radeon R9 285, 4 ГБ ОЗУ и 1 ГБ на диске. Рекомендуемые: GTX 1650 или RX 480, 8 ГБ ОЗУ. Это делает игру доступной для широкого круга пользователей.

Игра предложит несколько языков интерфейса, а цена пока не объявлена. Nova Roma обещает стать увлекательной градостроительной стратегией, где античная эстетика, экономическое планирование и забота о божественном покровительстве сочетаются в одном проекте, готовом привлечь как любителей исторических симуляторов, так и новых игроков.