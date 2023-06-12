В Nova Roma, от авторов Kingdoms and Castles, вам предстоит отстроить Древний Рим ©

Lion Shield, разработчик средневековой градостроительной игры Kingdoms and Castles, и издатель Hooded Horse анонсировали Nova Roma на выставке PC Gaming Show 2023. Игра описывается как духовный наследник предыдущей игры студии и, как можно понять из названия, будет посвящена Древнему Риму.

Вы получаете в управление небольшую деревню и должны любыми способами расширить ее до разрастающегося мегаполиса - манипулировать местностью и даже течением рек, чтобы построить город своей мечты. Естественно, это невозможно без напряженной логистической работы, и вам придется управлять постоянно расширяющимися цепочками поставок, чтобы удовлетворить растущие потребности населения.

Развивая основы Kingdoms and Castles, Nova Roma вводит новые механики, которые бросают вызов игрокам, и предлагает более крупные карты, чем раньше. Проливные дожди и наводнения могут представлять такую же опасность для вашего поселения, как и набеги варваров, и с ними нужно бороться, и хотя средневековые крестьяне могут быть вполне довольны своей участью в жизни, римлянам нужны хлеб и игры, чтобы быть счастливыми.

Также необходимо учитывать богов, ведь они будут следить за каждым вашим шагом и их нужно будет умиротворять - вы же не хотите, чтобы они расстроились.

Смотрите анонсирующий трейлер Nova Roma ниже:

"Мы рады работать с Hooded Horse над Nova Roma", - сказал в пресс-релизе Пит Ангстадт, креативный директор и соучредитель Lion Shield. "Мы используем все, чему научились, создавая Kingdoms and Castles, и надеемся создать лучший градостроитель древнеримской эпохи в мире, основанном на истории и мифологии".

Учитывая, что культовые классические игры, такие как серия Caesar, причисляются к этой категории, Nova Roma, безусловно, имеет большие шансы на успех.

Nova Roma выйдет на ПК в 2024 году в раннем доступе в Steam.