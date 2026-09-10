Браузер Vivaldi 8.2 на Android получил поддержку расширений из интернет-магазина Chrome

Разработчики из компании Vivaldi Technologies выпустили масштабное обновление своего мобильного браузера под номером 8.2. Главным нововведением версии для операционной системы Android стало внедрение полноценной поддержки расширений из каталога Chrome Web Store. На фоне официального мобильного браузера от Google, где установка сторонних плагинов заблокирована на протяжении долгих лет ради сохранения контроля над рекламными потоками, добавление такой свободы выбора в альтернативном клиенте выглядит весомым шагом в противостоянии монополии поискового гиганта.

Как отметил сооснователь и генеральный директор компании Jon von Tetzchner, возможность использовать привычные дополнения оставалась самой запрашиваемой функцией со стороны сообщества за все 6 лет с момента запуска мобильного обозревателя. По словам главы команды, ключевая концепция проекта строится вокруг богатого встроенного инструментария из коробки, однако создатели браузера также считают критически важным право каждого пользователя настраивать рабочую среду под собственные задачи.

Для управления дополнениями на панели появилась отдельная кнопка с изображением элемента пазла. Нажатие на этот значок моментально открывает интернет-магазин Chrome, откуда необходимый плагин устанавливается буквально в 2 касания через команду добавления в Vivaldi. Разработчики также предусмотрели кастомизацию интерфейса: значок расширений можно скрыть из адресной строки через панель инструментов или закрепить избранные дополнения рядом с поисковой строкой, свободно меняя их порядок простым перетаскиванием.

Все загружаемые модули активируются автоматически для всех открываемых сайтов. При этом в настройках реализована система исключений, благодаря которой пользователь может временно отключить все активные надстройки или деактивировать конкретные скрипты только на определенной странице. Подобная гибкость призвана снизить вероятность конфликтов при работе с тяжелыми порталами и снизить нагрузку на аппаратную часть мобильного устройства.

Реализация десктопного каталога на смартфонах не обошлась без технических оговорок. Сами авторы честно предупреждают, что часть компьютерных плагинов не приспособлена для сенсорных дисплеев и попросту откажется работать на мобильных гаджетах. Кроме того, автоматический перенос самих дополнений между устройствами не поддерживается, из-за чего установку каждого расширения на телефоне или планшете придется повторять вручную, пусть браузер и способен синхронизировать внутренние данные плагинов.

Вместе с расширениями версия 8.2 принесла на Android и iOS встроенный локальный калькулятор, ранее появившийся в настольной сборке. Математические операции теперь можно производить прямо в поле адресной строки без отправки запросов во внешнюю сеть и без переключения на системное приложение счетчика. Результат вычислений выводится мгновенно и копируется в буфер обмена одним кликом, а при желании калькулятор можно полностью отключить в меню параметров интерфейса.

Мобильная версия Vivaldi 8.2 с расширениями и новым функционалом адресной строки уже стала доступна для бесплатной загрузки в каталогах Google Play и App Store.