Культовая экшен-RPG Nox получила стабильный порт на базе декомпиляции с поддержкой геймпадов и сетевой игры

Энтузиаст под ником sookyboo представил обновленную версию фанатского порта Nox-Decomp для классической экшен-RPG Nox от студии Westwood Studios. Проект представляет собой результат декомпиляции оригинального исполняемого файла версии 1.2b и позволяет запускать игру 2000 года выпуска на современных платформах без сторонних эмуляторов.

Сборка стала полностью играбельной на операционных системах Windows и Linux, получила нативную интеграцию со Steam Deck через пакет Flatpak, а также адаптирована для портативных консолей через экосистему PortMaster. Пользователи недорогих устройств на базе 32-битных процессоров ARM стоимостью около 50 долларов могут запускать игру с автоматическим масштабированием картинки под разрешение экрана без искажения пропорций кадра.

Разработчику и тестировщикам удалось устранить критические сбои памяти, ошибки при вызове существ посохом и давние графические баги. В коде исправили некорректную отрисовку заклинаний дезинтеграции, силы природы, кольца огня и вытягивания маны. Одиночные сюжетные кампании за воина, мага и колдуна теперь полностью проходимы без блокирующих прогресс вылетов.

Особое внимание уделили полноценной интеграции геймпадов, поддержка которых в оригинале отсутствовала. В порт встроили готовую систему управления со сменой режимов комбинациями кнопок, возможностью перемещения персонажа левым стиком и ограничением дальности курсора при беге для удобного прицеливания. Из графического меню вырезали проблемные функции разблокировки поверхностей и устаревший 8-битный режим, оставив стабильный 16-битный рендеринг.

Полноценная кодовая база проекта передана в общественное достояние. Создатель порта следующим образом охарактеризовал статус своей разработки:

Эту работу вряд ли стоит считать свободным программным обеспечением с открытым исходным кодом. Главная цель заключалась в демонстрации того, что подобные задачи теперь выполнимы с помощью современных инструментов. К тому же Nox была заброшена правообладателями и работает на современных операционных системах только благодаря фанатским модификациям.

- sookyboo, автор порта Nox-Decomp

Сетевая составляющая также получила глубокую переработку. Проект поддерживает сетевые баталии по локальной сети, автоматический проброс портов через протокол UPnP и подключение к списку серверов через лобби OpenNox с несколькими резервными серверами для защиты от сбоев. Для хостинга матчей подготовлены контейнеры Docker под архитектуры amd64 и arm64, способные держать режимы захвата флага без падения сессий.

Для запуска требуется легальная копия данных, так как проект не содержит защищенных авторским правом игровых ресурсов компании Electronic Arts. В сборке 0.9.3 появилась автоматическая распаковка файлов из свежих установщиков магазина GOG, а в долгосрочных планах создателя значится перевод проекта на 64-битную архитектуру, реализация которой пока завершена лишь на 2 процента из-за необходимости переписать тысячи операций с памятью.