Nuclear Nucler становится еще лучше: разработчики выпустили масштабное обновление с новым контентом и оптимизацией

Свежий патч принес множество изменений, дополнений и исправлений, которые сделают игру ещё интереснее. Команда разработчиков провела масштабную работу над исправлением багов. Исправлены проблемы с пулями, звуками, интерфейсом, взаимодействием с объектами и оптимизацией. Отдельное внимание уделено оптимизации: некоторые объекты, такие как боеприпасы, теперь используют меньше ресурсов, что повышает производительность на слабых устройствах.
Ключевые нововведения:
Новые противники:
- Появился мимик — враг, способный маскироваться под окружающие предметы
Вооружение:
- Добавлен автомат MP5
Транспорт:
- Снегоход Snowcat от организации AISF
- Обновленная модель вертолета с улучшенной физикой
Игровой процесс:
- Система случайной генерации целей для разнообразия миссий
- Баррикады для укрепления позиций
- Перемещаемые лазерные установки для гибкого контроля территории
Настройки:
- Появилась возможность регулировать частоту появления врагов и транспорта
Технические улучшения:
Оптимизация:
- Значительное ускорение работы ИИ (до 10 раз в некоторых ситуациях)
- Снижение нагрузки от боеприпасов (оптимизация с 50 000 до 50 полигонов)
- Улучшенная производительность снайперского прицела благодаря новой системе рендеринга
Исправление ошибок:
- Устранены проблемы с пулями, включая некорректный урон по создателю
- Улучшена точность прицеливания
- Исправлена "невидимость" врагов
- Решена проблема взаимодействия с генераторами
- Устранено "скольжение" вертолета
Звук и интерфейс:
- Корректная работа звуковых настроек
- Исправлены проблемы с наложением музыки
- Устранены ошибки звука лазерных установок
- Интерфейс адаптирован для больших экранов
Геймплейные изменения:
Улучшения игрового процесса:
- Новая система урона для более удобной настройки взаимодействий
- Длина лазеров теперь зависит от расстояния
- Красные канистры реагируют на попадания
- Генераторы можно выводить из строя киркой
Баланс и механики:
- Переработана система перков для автомата
- Оптимизирована работа ИИ после уничтожения (отключение через 60 секунд)
- Ускорена система эвакуации: вертолет прибывает через минуту после вызова
- Улучшена синхронизация детектора кошмаров с детектором движения
Также исправлен ряд мелких ошибок: проблемы с сохранением перков, застревание в транспорте при выходе, некорректная работа ноутбука после возрождения и другие технические неполадки.
Неплохой закос под нечто (прикольно что напарник может заразиться и превратиться в монстра), жаль что это кооп а не упор на сингл.
Играем, оревная) Особенно когда у друга из головы растут паучьи лапы и он убегает как формула-1