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Nuclear Nightmare 21.10.2024
Выживание, Ужасы, Инди, От первого лица, Кооператив
6.5 13 оценок

Nuclear Nucler становится еще лучше: разработчики выпустили масштабное обновление с новым контентом и оптимизацией

RedDay13
Новости

Свежий патч принес множество изменений, дополнений и исправлений, которые сделают игру ещё интереснее. Команда разработчиков провела масштабную работу над исправлением багов. Исправлены проблемы с пулями, звуками, интерфейсом, взаимодействием с объектами и оптимизацией. Отдельное внимание уделено оптимизации: некоторые объекты, такие как боеприпасы, теперь используют меньше ресурсов, что повышает производительность на слабых устройствах.

Ключевые нововведения:

Новые противники:

  • Появился мимик — враг, способный маскироваться под окружающие предметы

Вооружение:

  • Добавлен автомат MP5

Транспорт:

  • Снегоход Snowcat от организации AISF
  • Обновленная модель вертолета с улучшенной физикой

Игровой процесс:

  • Система случайной генерации целей для разнообразия миссий
  • Баррикады для укрепления позиций
  • Перемещаемые лазерные установки для гибкого контроля территории

Настройки:

  • Появилась возможность регулировать частоту появления врагов и транспорта

Технические улучшения:

Оптимизация:

  • Значительное ускорение работы ИИ (до 10 раз в некоторых ситуациях)
  • Снижение нагрузки от боеприпасов (оптимизация с 50 000 до 50 полигонов)
  • Улучшенная производительность снайперского прицела благодаря новой системе рендеринга

Исправление ошибок:

  • Устранены проблемы с пулями, включая некорректный урон по создателю
  • Улучшена точность прицеливания
  • Исправлена "невидимость" врагов
  • Решена проблема взаимодействия с генераторами
  • Устранено "скольжение" вертолета

Звук и интерфейс:

  • Корректная работа звуковых настроек
  • Исправлены проблемы с наложением музыки
  • Устранены ошибки звука лазерных установок
  • Интерфейс адаптирован для больших экранов

Геймплейные изменения:

Улучшения игрового процесса:

  • Новая система урона для более удобной настройки взаимодействий
  • Длина лазеров теперь зависит от расстояния
  • Красные канистры реагируют на попадания
  • Генераторы можно выводить из строя киркой

Баланс и механики:

  • Переработана система перков для автомата
  • Оптимизирована работа ИИ после уничтожения (отключение через 60 секунд)
  • Ускорена система эвакуации: вертолет прибывает через минуту после вызова
  • Улучшена синхронизация детектора кошмаров с детектором движения

Также исправлен ряд мелких ошибок: проблемы с сохранением перков, застревание в транспорте при выходе, некорректная работа ноутбука после возрождения и другие технические неполадки.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
saa0891

Неплохой закос под нечто (прикольно что напарник может заразиться и превратиться в монстра), жаль что это кооп а не упор на сингл.

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dwemer101

Играем, оревная) Особенно когда у друга из головы растут паучьи лапы и он убегает как формула-1

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