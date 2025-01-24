Nuclear Nucler становится еще лучше: разработчики выпустили масштабное обновление с новым контентом и оптимизацией

Свежий патч принес множество изменений, дополнений и исправлений, которые сделают игру ещё интереснее. Команда разработчиков провела масштабную работу над исправлением багов. Исправлены проблемы с пулями, звуками, интерфейсом, взаимодействием с объектами и оптимизацией. Отдельное внимание уделено оптимизации: некоторые объекты, такие как боеприпасы, теперь используют меньше ресурсов, что повышает производительность на слабых устройствах.

Ключевые нововведения:

Новые противники:

Появился мимик — враг, способный маскироваться под окружающие предметы

Вооружение:

Добавлен автомат MP5

Транспорт:

Снегоход Snowcat от организации AISF

Обновленная модель вертолета с улучшенной физикой

Игровой процесс:

Система случайной генерации целей для разнообразия миссий

Баррикады для укрепления позиций

Перемещаемые лазерные установки для гибкого контроля территории

Настройки:

Появилась возможность регулировать частоту появления врагов и транспорта

Технические улучшения:

Оптимизация:

Значительное ускорение работы ИИ (до 10 раз в некоторых ситуациях)

Снижение нагрузки от боеприпасов (оптимизация с 50 000 до 50 полигонов)

Улучшенная производительность снайперского прицела благодаря новой системе рендеринга

Исправление ошибок:

Устранены проблемы с пулями, включая некорректный урон по создателю

Улучшена точность прицеливания

Исправлена "невидимость" врагов

Решена проблема взаимодействия с генераторами

Устранено "скольжение" вертолета

Звук и интерфейс:

Корректная работа звуковых настроек

Исправлены проблемы с наложением музыки

Устранены ошибки звука лазерных установок

Интерфейс адаптирован для больших экранов

Геймплейные изменения:

Улучшения игрового процесса:

Новая система урона для более удобной настройки взаимодействий

Длина лазеров теперь зависит от расстояния

Красные канистры реагируют на попадания

Генераторы можно выводить из строя киркой

Баланс и механики:

Переработана система перков для автомата

Оптимизирована работа ИИ после уничтожения (отключение через 60 секунд)

Ускорена система эвакуации: вертолет прибывает через минуту после вызова

Улучшена синхронизация детектора кошмаров с детектором движения

Также исправлен ряд мелких ошибок: проблемы с сохранением перков, застревание в транспорте при выходе, некорректная работа ноутбука после возрождения и другие технические неполадки.