Разработчики игры Nuclear Throne анонсировали дату выхода обновления и представили концепт мерча по игре

Разработчики игры Nuclear Throne анонсировали новое обновление для игры под названием "Update 100". Это обновление выйдет в стиме 5 декабря и будет совершенно бесплатным для всех игроков, которые когда-либо купили эту игру.



Это обновление будет включать в себя следующее:

скины класса "C" для всех 13 персонажей, каждый со своим уникальным внешним видом и новыми испытаниями.

Настраиваемый режим сложности, позволяющий вам настроить игровой процесс под свои нужды.

Новая локализация,

поддержка 60+ кадров в секунду

и множество других полезных функций.

Эта дата запуска также совпадает с 10-летием Nuclear Throne, какое совпадение! Также разработчики игры сообщили что 6 декабря в 19:00 по центральноевропейскому времени (CET) проведут прямую трансляцию на их твич канале "Vlambeer". Присоединяйтесь, чтобы окунуться в ностальгию и/или задать любые волнующие вас вопросы.



Помимо этого, разработчики также показали концепт мерча по игре. Они планируют выпустить плюшевую игрушку с персонажем «Yung Venuz». Для того чтобы они могли начать выпуск этой плющевой игрушки им понадобилось собрать 200 подписей на одной из петиций и этот этап успешно пройден. Пока что больше нет более подробной информации даже о примерной дате выхода игрушки, поэтому остаётся только ждать, пойдёт ли эта игрушка в производство или так и останется на этапе показа концепт-артов.

Посмотреть более подробную информацию можно в оригинальном сообщении, оставленном разработчиками на специальной странице в стим.