Создатели Succubus выпустили Nymphomaniac - это игра про азиатку-нимфоманку, которая любит йогу и БДСМ

Команда, подарившая нам Succubus, выпустила в Steam Nymphomaniac — Sex Addict. В этой игре под вашим управлением оказывается Видия, горячая азиатка с неуёмным либидо. Её квартира — это целый мир, полный всяких занятий и мини-игр. Например, у нашей героини в квартире есть святая святых — БДСМ-комната. Эта обитель наслаждений, наполненная всякими интересными штуками и латексом, так и манит своим приятным красным светом, разливающимся по коридору. Здесь, как говорится, происходит настоящая магия, и Видия во всей красе показывает, на что способна.
И хотя секс в жизни нимфоманки играет важную роль, но это не все занятия главной героини. После нескольких оргазмов в день нужно же как-то успокоить мысли, верно? Видия также любит зависнуть за приставкой, посмотреть фильм с бокалом вина, поваляться в ванне или даже заняться голой йогой.
А ещё у Видии есть компьютер. Это, можно сказать, командный центр нашей героини. Здесь она покупает всякие штуки для квартиры, новые секс-игрушки, шмотки и гаджеты. Тут же она договаривается о встречах с незнакомцами (или постоянными клиентами, если вы понимаете, о чём речь). Чем больше положительных отзывов получает Видия после встреч и за свои записи йоги, тем выше её репутация и заработок. А это, в свою очередь, открывает доступ к эксклюзивным товарам и более, скажем так, требовательным партнёрам. В общем, карьерная лестница в мире нимфомании, не иначе.
Однако не думайте, что тут всё так просто. Хотя в игре нет ни боёв, ни прыжков, ни даже бега, задача у вас непростая — нужно платить за аренду и как-то выживать, не забывая при этом получать удовольствие.
Шлакоделы. Мусорные игры у них.
Падаль мракобесная
сходи в церковь. свечку поставь
Хоспади да сделали бы уже нормальным прон контентом.
странно зачем тратят время и деньги на такие игры который от силы сыграют 100 человек, что Agony, что Succubus, это же игры на определенную аудиторию, играть в такое вообще не хочется, а уж покупать подавно, так как просто бродить и смотреть как какие то монстры друг друга лобызают и даже самого главного героя ну фигня какая то.
Из сукубуса еще можно было бы сделать аналог дарк мессии в интересном сеттинге. Собственно, на это я и надеялся поначалу.
Если бы не окупалось, то не делали бы. Аудитория писькодеров не такая малая, как кажется.
да на что там передергивать? на голую сукубку? зачем? голых сисек в интернете полно и бесплатно, а тратить деньги на игру где нет вменяемого сюжет, так как по таким играм сложно придумать хороший сюжет. да и затраты они не окупаются сами разрабы это говорили
это для извращуг) просто чет голое те же сиськи их не заводят)
Да и сцен там всего ничего, так что да, такое.
короче игра про типичную азиатку :)
над будет последить за проектом,вдруг че интересное окажется
Прикольно.
Моралофагов порвало
Игра то про любовь)) // Константин Игоревич
Твой комментарий прозвучал, как...:
«А муха тоже вертолет,
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень,
И все коленки в огурцах,
Он деревянный, как кирпич,
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай…»
©Группа «Тимон и Ко».
очередной апогей индюшатины , интереснее уже не будет
Тут такое не в почете, вот если бы там был медведь...
Видия? Разве Суккубшу из одноименной игры не так же звали?
это одна вселенная
Это мы ждем
Через такие игры можно многое пропагандировать. Не только ценности, но и "норму" поведения в сексе.
такие БДСМ практикуют пары, которые 108 лет в браке, и уже перепробовали всё, а огонёк зажечь хочется между собой.
Для тех, кто входит в мир секса-отношений сразу через БДСМ - это тупик.
Потом у парней не стоит на девок, обычных простых, с жирком и прыщами на теле (не только на лице). Без каких-либо фетишей, дырок в ухе, тату на пол тела, раздвоенного языка, анальной пробочки и прочее
и вы идёте жаловаться к сексологу, который вам всё именно это же и расскажет.
не ускоряйте процесс естественного секса и обычных тел, иначе потом вернуться к нему уже не сможете.
Чел, порно существует уже больше 100 лет, ты правда веришь, что это как-то влияет?
Правильно сказал, но одержимым твои слова не дойдут, потому как они одержимые
Ладно
под димка2010 скрывается какая нибудь анита сарксян,алиса мерканте или прочая уродливая фемка,которая топит за культ уродства и против сексуальных героинь ибо они убивают женщин
не, это просто типичный душнила и моралист на пг.