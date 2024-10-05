Создатели Succubus выпустили Nymphomaniac - это игра про азиатку-нимфоманку, которая любит йогу и БДСМ

Команда, подарившая нам Succubus, выпустила в Steam Nymphomaniac — Sex Addict. В этой игре под вашим управлением оказывается Видия, горячая азиатка с неуёмным либидо. Её квартира — это целый мир, полный всяких занятий и мини-игр. Например, у нашей героини в квартире есть святая святых — БДСМ-комната. Эта обитель наслаждений, наполненная всякими интересными штуками и латексом, так и манит своим приятным красным светом, разливающимся по коридору. Здесь, как говорится, происходит настоящая магия, и Видия во всей красе показывает, на что способна.

И хотя секс в жизни нимфоманки играет важную роль, но это не все занятия главной героини. После нескольких оргазмов в день нужно же как-то успокоить мысли, верно? Видия также любит зависнуть за приставкой, посмотреть фильм с бокалом вина, поваляться в ванне или даже заняться голой йогой.

А ещё у Видии есть компьютер. Это, можно сказать, командный центр нашей героини. Здесь она покупает всякие штуки для квартиры, новые секс-игрушки, шмотки и гаджеты. Тут же она договаривается о встречах с незнакомцами (или постоянными клиентами, если вы понимаете, о чём речь). Чем больше положительных отзывов получает Видия после встреч и за свои записи йоги, тем выше её репутация и заработок. А это, в свою очередь, открывает доступ к эксклюзивным товарам и более, скажем так, требовательным партнёрам. В общем, карьерная лестница в мире нимфомании, не иначе.

Однако не думайте, что тут всё так просто. Хотя в игре нет ни боёв, ни прыжков, ни даже бега, задача у вас непростая — нужно платить за аренду и как-то выживать, не забывая при этом получать удовольствие.