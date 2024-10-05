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Nymphomaniac - Sex Addict 02.10.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+, От первого лица
5.6 12 оценок

Создатели Succubus выпустили Nymphomaniac - это игра про азиатку-нимфоманку, которая любит йогу и БДСМ

Lunersun
Новости

Команда, подарившая нам Succubus, выпустила в Steam Nymphomaniac — Sex Addict. В этой игре под вашим управлением оказывается Видия, горячая азиатка с неуёмным либидо. Её квартира — это целый мир, полный всяких занятий и мини-игр. Например, у нашей героини в квартире есть святая святых — БДСМ-комната. Эта обитель наслаждений, наполненная всякими интересными штуками и латексом, так и манит своим приятным красным светом, разливающимся по коридору. Здесь, как говорится, происходит настоящая магия, и Видия во всей красе показывает, на что способна.

И хотя секс в жизни нимфоманки играет важную роль, но это не все занятия главной героини. После нескольких оргазмов в день нужно же как-то успокоить мысли, верно? Видия также любит зависнуть за приставкой, посмотреть фильм с бокалом вина, поваляться в ванне или даже заняться голой йогой.

А ещё у Видии есть компьютер. Это, можно сказать, командный центр нашей героини. Здесь она покупает всякие штуки для квартиры, новые секс-игрушки, шмотки и гаджеты. Тут же она договаривается о встречах с незнакомцами (или постоянными клиентами, если вы понимаете, о чём речь). Чем больше положительных отзывов получает Видия после встреч и за свои записи йоги, тем выше её репутация и заработок. А это, в свою очередь, открывает доступ к эксклюзивным товарам и более, скажем так, требовательным партнёрам. В общем, карьерная лестница в мире нимфомании, не иначе.

Однако не думайте, что тут всё так просто. Хотя в игре нет ни боёв, ни прыжков, ни даже бега, задача у вас непростая — нужно платить за аренду и как-то выживать, не забывая при этом получать удовольствие.

12
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
bysaturn

Шлакоделы. Мусорные игры у них.

28
Случайный Игрок

Падаль мракобесная

10
V_Dreamvoice

сходи в церковь. свечку поставь

-8
РикоЧико

Хоспади да сделали бы уже нормальным прон контентом.

7
nikolai999

странно зачем тратят время и деньги на такие игры который от силы сыграют 100 человек, что Agony, что Succubus, это же игры на определенную аудиторию, играть в такое вообще не хочется, а уж покупать подавно, так как просто бродить и смотреть как какие то монстры друг друга лобызают и даже самого главного героя ну фигня какая то.

5
Oksifree

Из сукубуса еще можно было бы сделать аналог дарк мессии в интересном сеттинге. Собственно, на это я и надеялся поначалу.

1
Spillik

Если бы не окупалось, то не делали бы. Аудитория писькодеров не такая малая, как кажется.

3
nikolai999 Spillik

да на что там передергивать? на голую сукубку? зачем? голых сисек в интернете полно и бесплатно, а тратить деньги на игру где нет вменяемого сюжет, так как по таким играм сложно придумать хороший сюжет. да и затраты они не окупаются сами разрабы это говорили

-1
danilukHF nikolai999

это для извращуг) просто чет голое те же сиськи их не заводят)

-3
shurasick876 nikolai999

Да и сцен там всего ничего, так что да, такое.

0
Magnusss

короче игра про типичную азиатку :)

3
ДаДжи

над будет последить за проектом,вдруг че интересное окажется

2
SOLUS5678

Прикольно.

1
Рахит Лукумыч

Моралофагов порвало

1
Пользователь ВКонтакте

Игра то про любовь)) // Константин Игоревич

0
Илья Белых

Твой комментарий прозвучал, как...:

«А муха тоже вертолет,
Но без коробки передач,
А по стене ползет пельмень,
И все коленки в огурцах,
Он деревянный, как кирпич,
Он волосатый, как трамвай,
А эта песня про любовь
И ты ее не забывай…»

©Группа «Тимон и Ко».

2
Wolfenstein

очередной апогей индюшатины , интереснее уже не будет

0
as1c

Тут такое не в почете, вот если бы там был медведь...

0
shurasick876

Видия? Разве Суккубшу из одноименной игры не так же звали?

-3
V_Dreamvoice

это одна вселенная

-3
Real Slim Shady

Это мы ждем

-5
Димка2010

Через такие игры можно многое пропагандировать. Не только ценности, но и "норму" поведения в сексе.
такие БДСМ практикуют пары, которые 108 лет в браке, и уже перепробовали всё, а огонёк зажечь хочется между собой.
Для тех, кто входит в мир секса-отношений сразу через БДСМ - это тупик.
Потом у парней не стоит на девок, обычных простых, с жирком и прыщами на теле (не только на лице). Без каких-либо фетишей, дырок в ухе, тату на пол тела, раздвоенного языка, анальной пробочки и прочее
и вы идёте жаловаться к сексологу, который вам всё именно это же и расскажет.

не ускоряйте процесс естественного секса и обычных тел, иначе потом вернуться к нему уже не сможете.

-6
shurasick876

Чел, порно существует уже больше 100 лет, ты правда веришь, что это как-то влияет?

1
Случайный Игрок

Правильно сказал, но одержимым твои слова не дойдут, потому как они одержимые

-2
CAN I HABE PIZZA PLS

Ладно

2
ДаДжи

под димка2010 скрывается какая нибудь анита сарксян,алиса мерканте или прочая уродливая фемка,которая топит за культ уродства и против сексуальных героинь ибо они убивают женщин

2
V_Dreamvoice ДаДжи

не, это просто типичный душнила и моралист на пг.

3