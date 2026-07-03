Недавно состоялся анонс кооперативного приключения на плотах OAR'SOME

Студия Haymaker Games представила свой новый проект под названием OAR'SOME, который совмещает в себе элементы уютного и одновременно хаотичного приключения на дикой природе. Игра предлагает пользователям отправиться вглубь неизведанных лесных массивов и заняться сплавами по бурным опасным рекам. Сюжетная завязка, визуальный стиль и общая атмосфера этого необычного симулятора полностью вдохновлены канадской эстетикой 1970-х годов.

Основной упор в игровом процессе сделан на совместное исследование красивого окружения и преодоление непредсказуемых водных препятствий. Игрокам предстоит маневрировать среди речных порогов, справляться с дикими животными и открывать секреты природы. Проект заставляет команду постоянно балансировать между спокойным созерцанием пейзажей и суровой борьбой за выживание, где любая ошибка может перевернуть судно.

Проходить это водное испытание можно будет как в одиночку, так и в компании верных товарищей. Сетевой кооперативный режим рассчитан на команду от одного до восьми пользователей. Совместные заплывы обещают массу забавных ситуаций и полной неразберихи, так как для успешного управления плотом и выживания на воде всей группе геймеров потребуется действовать сообща.

На данный момент разработчики открыли страницу проекта в цифровом магазине Steam для персональных компьютеров. Информацию о точных сроках релиза, а также о возможном выходе игры на консолях PlayStation, Xbox или Nintendo Switch авторы раскроют позже. В ближайшем будущем создатели планируют провести серию закрытых тестирований, доступ к которым можно будет получить через их официальное сообщество.