Культовый киберпанк-хоррор от создателей ремейка Silent Hill 2 доберётся до Switch 2 уже на этой неделе

Bloober Team объявила, что Observer: System Redux выйдет на Nintendo Switch 2 уже 18 июня. Обновлённая версия атмосферного киберпанк-хоррора от первого лица станет доступна в eShop с возможностью предварительного заказа и временной скидкой.

Действие игры разворачивается в мрачном мире 2084 года, пережившем цифровую пандемию, войны и приход корпораций к абсолютной власти. Игрокам предстоит взять на себя роль Даниэля Лазарски — элитного нейродетектива, которого озвучил легендарный актёр Рутгер Хауэр, известный многим по фильму «Бегущий по лезвию».

Главная особенность Observer заключается не столько в расследовании преступлений, сколько в возможности буквально проникать в сознание подозреваемых. С помощью технологии «Пожиратель снов» герой исследует воспоминания, страхи и последние мысли жертв, превращая каждое расследование в путешествие по сюрреалистичным и пугающим мирам человеческого разума.

System Redux является расширенной и технически улучшенной версией оригинальной игры. Для владельцев Switch 2 это возможность познакомиться с одним из самых необычных проектов Bloober Team — студии, которая за последние годы укрепила репутацию одного из главных специалистов по психологическим хоррорам.

На фоне растущей библиотеки серьёзных и визуально насыщенных игр для Switch 2 появление Observer выглядит особенно интересным. Это не просто ещё один хоррор, а мрачная детективная история с сильной киберпанк-атмосферой и философскими темами, которая даже спустя несколько лет после релиза остаётся весьма самобытным представителем жанра.