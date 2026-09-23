Obstacle Overdrive вернёт игрушечные машинки в спальню 90-х - релиз состоится 2 октября

Arcane Ermine объявила дату выхода Obstacle Overdrive — необычной игры про радиоуправляемые машинки, которые превращают обычную спальню в огромную трассу с препятствиями. Релиз состоится 2 октября 2026 года на ПК.

Действие разворачивается в спальне, стилизованной под 90-е, где игрушечные автомобили носятся по трассам, собранным буквально из окружающих предметов. В трейлере машины проезжают по игрушечным клавиатурам, лавируют между деревянными блоками и взбираются на импровизированные горы из плюшевых игрушек.

При этом Obstacle Overdrive не является традиционной гоночной игрой. Здесь нет соперников и необходимости первым пересекать финишную черту — основное внимание уделено самостоятельному прохождению трасс и поиску способов преодолеть каждое препятствие. Всего игрокам предложат пять машин, каждая из которых обладает собственными особенностями управления.

Дополнительным занятием станет поиск коллекционных шляп, которые можно надевать на автомобили. Некоторые из них спрятаны за пределами основного маршрута, поэтому исследование трасс позволит не только быстрее пройти уровень, но и найти забавные косметические предметы.

Obstacle Overdrive выйдет 2 октября 2026 года. Уже сейчас в Steam доступна демо-версия, позволяющая опробовать механику и оценить, насколько хорошо разработчикам удалось превратить обычную детскую игру с машинками в полноценное приключение.