ОККАМ '97 предложит управлять отрядами в городе, где любая ошибка усиливает аномалии

Студия Watt совместно с командой Lock On Games анонсировала ОККАМ '97 — игру, в которой игрокам предстоит стать диспетчером Отдела Коррекции и Контроля Аномальных Материй. Действие развернётся в Терминсбурге в 1997 году, где реальность всё чаще начинает давать сбои.

Основная работа диспетчера заключается в обработке вызовов, изучении аномальных событий и распределении капитанов и оперативников. Ошибки напрямую влияют на состояние города: каждая неудача повышает уровень аномальности, поэтому при выборе подходящего отряда придётся учитывать особенности конкретной ситуации.

У каждого капитана есть собственные способности, слабости и предел устойчивости. Один персонаж может легко справляться с временными петлями, но испытывать стресс из-за бездействия, тогда как другой способен решать пространственные парадоксы, однако плохо переносит замкнутые помещения. Состояние самих капитанов также имеет значение: накопившийся стресс снижает эффективность и способен привести к непредсказуемым последствиям.

Ресурсы в ОККАМ '97 ограничены, поэтому игроку придётся выбирать, на что их потратить: нанять новых оперативников, приобрести расходники или подготовить капитана к следующей смене. При этом работа не заканчивается за диспетчерским столом. Игрок сможет перехватывать сигналы, взламывать закрытые сети, помогать отрядам в критических ситуациях и даже корректировать воспоминания случайных свидетелей.

ОККАМ '97 делает ставку на сочетание управления командой, ограниченных ресурсов и контроля за последствиями собственных решений. В результате обычная работа диспетчера превращается в постоянную попытку удержать аномальный город от окончательного выхода из-под контроля.