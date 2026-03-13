Показан новый геймплейный трейлер психологического хоррора The Occultist

Издательство Daedalic Entertainment и студия DALOAR представили новый трейлер и интервью с разработчиками психологического хоррора The Occultist. В ролике авторы подробнее рассказали о мире игры и главном герое.

Сюжет сосредоточен на исследователе паранормальных явлений по имени Алан Ребелс. Он отправляется на изолированный остров Годстоун, чтобы выяснить обстоятельства исчезновения своего отца. Когда-то здесь действовал таинственный культ, проводивший мрачные ритуалы, а после 1950 года остров оказался заброшен и окутан мистическими тайнами.

Игрокам предстоит исследовать заброшенные улицы и здания, сталкиваться с призраками и раскрывать секреты острова. Ключевым инструментом станет мистический маятник, который позволяет взаимодействовать с окружающей средой и решать различные оккультные головоломки. В игре также предусмотрены элементы стелса и напряжённые сцены от первого лица.

Релиз The Occultist запланирован на 8 апреля для PC, PlayStation 5 и Xbox Series.