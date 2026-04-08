Состоялся релиз The Occultist - психологического хоррора о расследовании на проклятом острове

Состоялся релиз The Occultist — атмосферного приключенческого хоррора от студии DALOAR и издателя Daedalic Entertainment. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

The Occultist представляет собой сюжетно-ориентированный хоррор от первого лица, в котором игрок берёт на себя роль исследователя паранормальных явлений Алана Ребелса. Главный герой отправляется на таинственный остров Годстоун, чтобы раскрыть обстоятельства исчезновения своего отца и столкнуться с последствиями деятельности древнего культа.

Ключевой особенностью проекта является использование мистического маятника — инструмента, позволяющего взаимодействовать с окружением и изменять его. Геймплей сочетает исследование, решение головоломок и элементы скрытного прохождения, при этом разработчики делают акцент на избегании прямых столкновений с врагами.

Действие игры разворачивается в мрачной и заброшенной локации, населённой сверхъестественными сущностями. Атмосфера строится на напряжённом исследовании, психологическом давлении и постепенном раскрытии истории через окружение и взаимодействие с «другой реальностью».

Разработчики подчёркивают, что The Occultist сочетает элементы survival horror, стелса и повествовательного приключения, предлагая игрокам «интенсивный и личный» опыт, в котором каждое открытие приближает к разгадке тайны острова и судьбы семьи главного героя.