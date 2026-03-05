The Occultist выйдет 8 апреля - психологический хоррор от первого лица готовит пугающее погружение

Издательство Daedalic Entertainment и студия DALOAR анонсировали дату выхода психологического хоррора от первого лица The Occultist. Игра станет доступна 8 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Стандартное издание оценено в $29,99, а Deluxe Edition за $39,99 предложит 200-страничную цифровую книгу с артом и полный саундтрек.

Главный герой, паранормальный исследователь Алан Ребельс, отправляется на таинственный остров Годстоун, чтобы выяснить исчезновение своего отца. Остров окутан туманом и заброшен с тех пор, как до 1950 года на нём действовал мрачный культ, проводивший жуткие ритуалы. С помощью мистического маятника Алан исследует улицы и здания, сталкивается с призраками и решает, стоит ли вмешиваться в проклятие, скрытое на Годстоуне.

Игра предлагает механики стелса, головоломки на основе оккультизма и динамику экшена от первого лица. Паранормальный маятник позволяет взаимодействовать с окружением через пять уникальных механик. В сочетании с графикой нового поколения и атмосферным саундтреком от Пепе Эрреро «The Occultist» обещает погружение в по-настоящему иммерсивный хоррор с запоминающимися персонажами и напряжённой атмосферой выживания.