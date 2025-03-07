В новом трейлере жуткого хоррора The Occultist объявили о переносе даты выхода

Daedalic Entertainment представила свежий геймплейный трейлер хоррора The Occultist — приключения с элементами выживания, погружающего игроков в мир оккультных тайн. Вместе с этим издатель перенес релиз игры на 2026 год.

В центре истории — Алан Ребелс, исследователь паранормальных явлений, отправляющийся на таинственный остров Годстоун в поисках пропавшего отца. Однако место оказывается далеко не заброшенным: здесь действовала секта, проводившая зловещие ритуалы, и теперь души её последователей блуждают по острову.

Ключевой механикой станет магический маятник — артефакт, позволяющий изменять окружающий мир. Вместо привычных сражений игрокам предстоит использовать скрытность, исследование и нестандартные способы взаимодействия с мистическими существами.

Релиз игры состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.