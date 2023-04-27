Песочница о колонизации Марса Occupy Mars: The Game выйдет в раннем доступе 10 мая ©

Occupy Mars — это техничная игра с открытым миром, песочницей и выживанием, посвященная колонизации Марса. Игрокам предстоит бороться за выживание и готовиться к дальнейшему исследованию планеты сразу после приземления. Как объявили разработчики в Steam, Occupy Mars выйдет 10 мая 2023 года в раннем доступе Steam, Epic и GOG.

Разработчики поделились в Steam следующим:

Наша команда в настоящее время завершает список функций, которые будут доступны в выпуске раннего доступа, который мы опубликуем в нашем следующем журнале разработчиков. Все остальные функции будут разблокированы в следующих обновлениях. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить плавный выпуск игры. По этой же причине в последнее время мы приостанавливаем наши еженедельные трансляции — чтобы на 100 % сосредоточиться на том, чтобы предоставить вам сборку для раннего доступа.

В этой игре на выживание от издателя Playway вы приземлитесь на Марсе в роли одинокого астронавта. Вашей целью будет сделать возможной колонизацию планеты. Для этого вам нужно собрать тонны ресурсов и построить базу, типичную для игры на выживание. В то время как во многих других играх того же жанра вас часто преследуют только еда, температура и болезни, в Occupy Mars вас ждет гораздо больше препятствий.

Мало того, что вы должны обеспечить водой и едой пустынную планету, также необходимо производить электричество и кислород. По словам разработчиков, вы также должны обращать внимание на свой ритм сна — если вы не высыпаетесь, вы начинаете день с уменьшенными жизненными очками — почти как в реальной жизни.