Приключенческий экшен Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm добрался до ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S ©

FDG Entertainment сообщила, что приключенческая игра Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm стала доступна для ПК (Steam) и консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S и ПК.

Oceanhorn 2 — это приключенческая ролевая игра, которая ранее была выпущена для Apple Arcade в сентябре 2019 года, Nintendo Switch в 2020 году и является приквелом к игре Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, действие которого происходит за тысячу лет до событий первой главы, отправляет вас в волшебное путешествие по огромному миру Гайи, наполненному мифологией и знаниями. Молодой рыцарь сталкивается с невыполнимой задачей, поскольку чернокнижник Месмерот вернулся с грозной Темной армией. Сможет ли наш герой объединить оврусов, жаберников и аркадцев в борьбе за судьбу мира?

Особенности: