Приключенческий экшен Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm добрался до ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S

FDG Entertainment сообщила, что приключенческая игра Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm стала доступна для ПК (Steam) и консолей текущего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X|S и ПК.
Oceanhorn 2 — это приключенческая ролевая игра, которая ранее была выпущена для Apple Arcade в сентябре 2019 года, Nintendo Switch в 2020 году и является приквелом к игре Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas.
Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, действие которого происходит за тысячу лет до событий первой главы, отправляет вас в волшебное путешествие по огромному миру Гайи, наполненному мифологией и знаниями. Молодой рыцарь сталкивается с невыполнимой задачей, поскольку чернокнижник Месмерот вернулся с грозной Темной армией. Сможет ли наш герой объединить оврусов, жаберников и аркадцев в борьбе за судьбу мира?
Особенности:
- Эпическая ролевая игра, охватывающая более 20 часов игрового процесса.
- Массовые битвы с боссами проверят ваши рефлексы и боевые навыки.
- Десятки побочных квестов дают невероятные награды
- Разгадывайте хитроумные головоломки и исследуйте таинственные подземелья.
- Красивая графика рисует мир легенд и чудес