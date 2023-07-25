Приключенческий экшен Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в начале августа ©

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store 2 августа по цене 29,99 долл.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm впервые вышла на Apple Arcade в сентябре 2019 года, а затем на Switch через >Nintendo eShop в октябре 2020 года.

Вы отправитесь в это путешествие не одни. Трин, внучка лидера Аркадии Архимеда, и Ген, таинственный робот, владеющий старинным самурайским оружием, объединят свои усилия и будут сражаться на вашей стороне против темной армии Месмерота. Контекстные команды позволят вам направлять этих союзников в бой или помогать им в решении самых сложных головоломок игры!