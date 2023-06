Скриншоты и трейлер ПК-версии приключенческого экшена Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ©

Помните Oceanhorn, игру, которую многие называли клоном The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Разработчики этой довольно успешной игры готовятся выпустить ее продолжение на PC, PS5 и XSX. И мы можем взглянуть на несколько скриншотов из ПК-версии.

Oceanhorn 2 - это сюжетный приквел к первой части серии, который до сих пор был доступен только на смартфонах iOS (Apple Arcade) и Nintendo Switch. Теперь игра готовится к выходу на PS5, XSX и PC в значительно улучшенной графической версии. На PS4 и XOne игра вообще не появится.

Известно, что Oceanhorn 2 будет работать в разрешении 4K при 60 к/с на PS5 и XSX. Вопрос в том, когда мы сможем поиграть в нее? К сожалению, разработчики пока не назвали дату поступления игры в продажу. На данный момент компания объявила лишь общее окно релиза: 2023 год.