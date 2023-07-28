Видео геймплея приключенческого экшена Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm на Xbox ©

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm показывает себя геймплейным видео продолжительностью двадцать семь минут, снятым на Xbox Series X, в котором представлены начальные этапы кампании.

Игра Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, выходящая на ПК, PS5 и Xbox Series X|S 2 августа, дебютировала на устройствах iOS в Apple Arcade в 2019 году, а в следующем году также появилась на Nintendo Switch.

Само собой разумеется, что на платформах нового поколения приключение, разработанное FDG Entertainment, сможет показать себя с лучшей стороны, обеспечивая графику 4K с частотой 60 кадров в секунду, а также улучшенные эффекты.