Авторы Oceanhorn 3 Legend of the Shadow Sea поделились подробностями разработки и масштабами игры

Разработчики из студии Cornfox and Bros раскрыли новые детали о своем предстоящем проекте Oceanhorn 3 Legend of the Shadow Sea. Представитель студии Томмазо в интервью обсудил историю компании, которая начинала свой путь с помощи Remedy над игрой Death Rally, прежде чем перейти к созданию собственных ролевых игр. На данный момент в команде трудится всего 9 человек, хотя многие игроки ошибочно полагают, что штат студии насчитывает около 50 сотрудников из-за качества выпускаемых проектов.

Изначально планировалось, что третья часть будет меньше по масштабу, чем Oceanhorn 2, чтобы снизить нагрузку на команду. Однако в процессе производства амбиции выросли, и итоговый продукт оказался примерно в 1,2 или даже 1,5 раза больше предшественника. В игру вернутся знакомые элементы, такие как прыжки, которые были введены во второй части по просьбам фанатов, несмотря на изначальное желание авторов следовать стилю Ocarina of Time. Также значительное внимание уделено вертикальности уровней и гравитации, что стало возможным благодаря введению нового персонажа — автоматона по имени Гиро, который позволяет герою парить в воздухе.

Одной из ключевых механик станет плавание и ныряние, открывающее доступ к подводным секретам. Разработчики также подтвердили возвращение мини-игры Тарок с обновленными правилами. Сюжетно Oceanhorn 3 располагается примерно за 10 лет до событий первой части, что делает ее приквелом оригинала, но при этом хронологически она следует за второй частью. В студии признали сложность сведения всех временных линий, особенно с учетом ответвления Chronos Dungeon. Игра заявлена к выходу в сервисе Apple Arcade.