Спустя тысячу лет: Oceanhorn 3 отправит игроков на поиски пропавшего бога

Студия Cornfox & Bros. представила Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea, опубликовав дебютный трейлер и объявив дату релиза. Новая глава серии, вдохновлённой The Legend of Zelda, выйдет 5 марта и сначала станет эксклюзивом Apple Arcade.

События игры разворачиваются почти через тысячу лет после финала Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. В центре сюжета — молодой воин, которому предстоит разыскать исчезнувшего бога и столкнуться с гигантскими титанами. История познакомит игроков с загадочным Эмом, связанным с древними силами, а также с новым составом персонажей, среди которых появятся и знакомые лица. Ключевой угрозой станет Тьма и сила четвёртого пропавшего бога Ксомы.

Разработчики подчёркивают, что третья часть — самостоятельное приключение, поэтому начать можно без знания предыдущих игр. Среди нововведений — переработанная боевая система, обновлённые механики исследования и отдельные сегменты с видом от первого лица. Кампания рассчитана более чем на 20 часов, включая побочные задания, головоломки и сражения с тактической глубиной.