Спустя тысячу лет: Oceanhorn 3 отправит игроков на поиски пропавшего бога

Студия Cornfox & Bros. представила Oceanhorn 3: Legend of the Shadow Sea, опубликовав дебютный трейлер и объявив дату релиза. Новая глава серии, вдохновлённой The Legend of Zelda, выйдет 5 марта и сначала станет эксклюзивом Apple Arcade.
События игры разворачиваются почти через тысячу лет после финала Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm. В центре сюжета — молодой воин, которому предстоит разыскать исчезнувшего бога и столкнуться с гигантскими титанами. История познакомит игроков с загадочным Эмом, связанным с древними силами, а также с новым составом персонажей, среди которых появятся и знакомые лица. Ключевой угрозой станет Тьма и сила четвёртого пропавшего бога Ксомы.
Разработчики подчёркивают, что третья часть — самостоятельное приключение, поэтому начать можно без знания предыдущих игр. Среди нововведений — переработанная боевая система, обновлённые механики исследования и отдельные сегменты с видом от первого лица. Кампания рассчитана более чем на 20 часов, включая побочные задания, головоломки и сражения с тактической глубиной.
Так первая игра была про тот мир через 1000 лет после катастрофы. Вторая игра рассказала нам как случилась катастрофа. Третья снова будет через 1000 лет?
Надеюсь будет поинтереснее, чем вторая часть.
1 и 2 части на мобил проходил, то зашли