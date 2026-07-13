Состоялся релиз Octopath Traveler и Octopath Traveler 2 на Nintendo Switch 2

Компания Square Enix объявила о выпуске улучшенных версий японских ролевых игр Octopath Traveler и Octopath Traveler 2 для консоли Nintendo Switch 2. Эти 2 проекта стали доступны для цифровой загрузки сегодня, 13 июля 2026 года.

Анонс состоялся во время праздничной прямой трансляции, посвященной 8 годовщине франшизы. Ранее эти 2 игры были доступны на новой консоли только благодаря функции обратной совместимости, однако теперь пользователи получили нативные версии. На этой же платформе уже представлена нативная версия приквела Octopath Traveler 0.

Разработчики пока не раскрыли полный список технических улучшений для новых версий, но ожидается, что проекты получат как минимум повышенное разрешение и улучшенную производительность. Игровой контент в переизданиях полностью идентичен оригинальным релизам.