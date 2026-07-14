Square Enix разочаровала владельцев Switch: улучшенные версии Octopath Traveler потребуют повторной покупки

Square Enix столкнулась с критикой игроков после анонса Octopath Traveler Nintendo Switch 2 Edition и Octopath Traveler II Nintendo Switch 2 Edition. Причиной недовольства стала политика компании в отношении обновления: владельцы оригинальных версий для Nintendo Switch не смогут перейти на новые издания по сниженной цене и будут вынуждены покупать игры заново.

Улучшенные версии предложат повышенное разрешение и более плавную анимацию на Nintendo Switch 2, однако нового сюжетного контента или дополнительных игровых механик в них не предусмотрено. При этом Square Enix официально подтвердила, что не планирует выпускать отдельный пакет обновления.

Ещё одним поводом для критики стало отсутствие переноса сохранений между версиями. Даже те пользователи, которые решат приобрести переиздание повторно, не смогут продолжить прохождение и будут вынуждены начинать игру с самого начала.

Такое решение вызвало вопросы у сообщества, особенно на фоне предыдущих проектов самой Square Enix. Например, некоторые игры компании получали бесплатные обновления между поколениями консолей, а для Romancing SaGa 2 был доступен платный апгрейд по сниженной цене. На этом фоне отсутствие какого-либо пути обновления для Octopath Traveler многие игроки считают шагом назад.

В результате владельцам оригинальных версий остаётся либо отказаться от улучшений, либо покупать обе игры повторно, тогда как для новых пользователей Nintendo Switch 2 переиздания, вероятно, станут наиболее удобным способом познакомиться с серией.