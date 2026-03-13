Тираж серии Octopath Traveler превысил 7 миллионов копий

С момента дебюта на Nintendo Switch летом 2018 года Octopath Traveler превратилась в одного из титанов жанра JRPG. То, что начиналось как амбициозный проект, сегодня стало полноценной франшизой: в 2023-м свет увидела вторая часть, а в декабре 2025 года состоялся релиз Octopath Traveler 0 — масштабного приквела для консолей и ПК, основанного на сюжетах мобильной Champions of the Continent.

Сегодня Square Enix официально подтвердила прохождение важного рубежа: совокупный тираж серии превысил 7 миллионов копий. Рекордные продажи отметили новой работой Маики Минами — художница изобразила «счастливую семерку» как символ новой вехи для франшизы.

Эти цифры включают в себя как физические копии, так и цифровые продажи всей трилогии на актуальных платформах — PS5, Xbox Series и Switch 2. Столь впечатляющий рост стал возможен благодаря ставке Square Enix на мультиплатформенность и узнаваемый визуальный стиль HD-2D.