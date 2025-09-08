Assassin's Creed и Red Dead Redemption 2 отдыхают: на прохождение Octopath Traveler 0 уйдет больше 100 часов

Разработчики Octopath Traveler 0 раскрыли новые подробности о масштабах своей грядущей ролевой игры. Согласно свежему интервью продюсера серии Хирото Судзуки японскому изданию Famitsu, только основная сюжетная кампания займет у игроков не менее 100 часов. И это без учета побочных заданий, исследования локаций и дополнительных активностей, которые способны растянуть прохождение еще на десятки часов.

Важно отметить, что Octopath Traveler 0 — это не простая переделка мобильной Champions of the Continent, а полноценное переосмысление с новым контентом. Разработчики сообщают, что около половины игры создано с нуля, включая переработанную систему способностей и возможность развития собственного города. При этом около 30–40% основной истории также полностью новые, а оставшаяся часть сохранена из-за высокой проработки оригинального материала.

Отдельное внимание Судзуки уделил названию проекта. Цифра "0" символизирует не только приквел к событиям первой части, но и идею "построения с нуля" — ведь игрокам предстоит восстановить разрушенный город и создать своего уникального героя. Несмотря на то что игра опирается на сюжет мобильного проекта, Octopath Traveler 0 будет представлять собой полноценное самостоятельное приключение.

Напомним, что релиз Octopath Traveler 0 состоится 4 декабря 2025 года на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Версия игры для других платформ, скорее всего, появится позднее.