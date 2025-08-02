Нововведения Octopath Traveler 0 вызывают опасения у фанатов серии

Несмотря на первоначальный энтузиазм по поводу новой части в HD-2D серии, анонс Octopath Traveler 0 вызвал в сообществе смешанную реакцию и породил серьезные опасения. Многие игроки быстро усмотрели в показанных геймплейных кадрах и механиках сильное сходство с мобильной игрой Octopath Traveler: Champions of the Continent. Это навело фанатов на мысль, что вместо полноценной новой игры им могут предложить переработанный и платный порт условно-бесплатного проекта, что заметно охладило их ожидания.

Дополнительным поводом для недовольства стало отсутствие локализации на нескольких европейских языках, которые присутствовали в прошлых частях. Игроки из Испании, Германии и Франции уже выражают свое разочарование и призывают компанию пересмотреть свое решение.

Серьезные споры вызвало и решение Square Enix по поводу физического издания для Switch 2, которое будет поставляться в формате Game Key Card, то есть в коробке будет не картридж с игрой, а лишь код на загрузку. Такой подход не устраивает коллекционеров и тех, кто предпочитает иметь игру в полной собственности без привязки к цифровым сервисам. На фоне этих проблем даже нововведения, такие как редактор персонажа и бои на 8 человек, воспринимаются некоторыми игроками скептически, поскольку могут указывать на отход от проверенной формулы и излишний гринд.