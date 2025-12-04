Octopath Traveler 0, новая JRPG от Square Enix, получила хорошие оценки

В четверг, 4 декабря 2025 года, на ПК и консолях состоится релиз Octopath Traveler 0, новой масштабной JRPG от Square Enix, получившей положительные отзывы в специализированной прессе.

В настоящее время средний балл Octopath Traveler 0 на Metacritic составляет 85% (26 рецензий) на PlayStation 5, на Switch 2 - 80% (24 рецензий), а на ПК - 83% (10 рецензий). Средний рейтинг игры на OpenCritic составляет 82% на основе 38 рецензий.

Среди главных достоинств Octopath Traveler 0 выделяют хорошо написанную, интересную и зрелую сюжетную линию, хорошо реализованную боевую систему, а также разнообразных и харизматичных персонажей. Из минусов - отсутствие разнообразия в бою, несколько анекдотичный подход к постройке города, не самая запоминающаяся музыка, а также наличие озвучки только на японском и английском языках.