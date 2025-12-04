ЧАТ ИГРЫ
Octopath Traveler 0 04.12.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Фэнтези
5.2 21 оценка

Octopath Traveler 0, новая JRPG от Square Enix, получила хорошие оценки

Gruz_ Gruz_

В четверг, 4 декабря 2025 года, на ПК и консолях состоится релиз Octopath Traveler 0, новой масштабной JRPG от Square Enix, получившей положительные отзывы в специализированной прессе.

В настоящее время средний балл Octopath Traveler 0 на Metacritic составляет 85% (26 рецензий) на PlayStation 5, на Switch 2 - 80% (24 рецензий), а на ПК - 83% (10 рецензий). Средний рейтинг игры на OpenCritic составляет 82% на основе 38 рецензий.

Среди главных достоинств Octopath Traveler 0 выделяют хорошо написанную, интересную и зрелую сюжетную линию, хорошо реализованную боевую систему, а также разнообразных и харизматичных персонажей. Из минусов - отсутствие разнообразия в бою, несколько анекдотичный подход к постройке города, не самая запоминающаяся музыка, а также наличие озвучки только на японском и английском языках.

  • Nintendo Life: 9/10
  • RPG Fan: 85/100
  • GamesRadar+: 4/5
  • Game Informer: 4/5
  • GameSpot: 8/10
  • RPG Site: 8/10
  • Shacknews: 8/10
  • PlayStation Universe: 7.5/10
  • Everyeye.it: 7.5/10
  • Push Square: 7/10
7
3
Комментарии:  3
Floww

блевотина пиксельная, за 3 секунды трейлера чуть не стошнило

3
Батон Батоныч

В 2025 таку херь выпускать.

1
Пользователь ВКонтакте

в четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа.. // Дмитрий Иванов