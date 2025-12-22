Octopath Traveler берёт новую высоту: серия разошлась тиражом свыше 6 миллионов копий

Square Enix объявила, что совокупные мировые продажи серии Octopath Traveler превысили отметку в шесть миллионов копий. Значительный вклад в этот результат внесла новейшая часть франшизы — Octopath Traveler 0, которая вышла 4 декабря и уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch, а также на PC в Steam и Microsoft Store.

Первая и вторая части Octopath Traveler по-прежнему пользуются стабильным спросом и доступны на всех актуальных платформах, включая консоли прошлого и текущего поколений. Более того, до 23 декабря цифровые версии этих игр можно приобрести со скидкой 60%, что делает знакомство с культовой JRPG-серией ещё доступнее для новых игроков.