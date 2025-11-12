Падение Вишвейл и клятва возмездия: демоверсия Octopath Traveler 0 уже доступна на всех платформах

На презентации State of Play Japan компания Square Enix объявила о выходе демоверсии Octopath Traveler 0 — приквела знаменитой ролевой серии. С сегодняшнего дня, 12 ноября, пробную версию можно загрузить на PlayStation 5 и PlayStation 4, а вскоре она появится и на других платформах.

Демоверсия позволяет пройти пролог и первые главы основных историй, ограничиваясь тремя часами игрового времени. При этом весь прогресс можно будет перенести в полную версию, которая выходит 4 декабря 2025 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch (включая Switch 2).

Octopath Traveler 0 разворачивает события на континенте Орстера, знакомом поклонникам оригинала. Игроки впервые смогут создать собственного героя, выбрав внешность и характеристики, а также заняться восстановлением разрушенного родного города с помощью новой системы Town Build. В сражениях используется расширенная схема «Break & Boost» и полноценная восьмиместная партия, что делает бои более динамичными и тактически насыщенными.

История начинается в мирном городке Вишвейл, уничтоженном загадочными силами. Герой, потерявший всё, клянётся отомстить трём повелителям, ответственным за трагедию, и вернуть жизнь своей земле. Демоверсия знакомит с первыми шагами этого пути — путешествием по обожжённым землям и борьбой за возрождение надежды.