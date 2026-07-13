Square Enix готовит крупное обновление для Octopath Traveler 0 - игроков ждут новый сложный босс и загадочный герой

Square Enix анонсировала первое бесплатное обновление для Octopath Traveler 0, которое выйдет в конце 2026 года. Пока разработчики раскрыли лишь основные нововведения, однако уже сейчас ясно, что патч будет ориентирован как на опытных игроков, так и на поклонников вселенной компании.

Главным испытанием обновления станет новый противник на «Арене монстров». После прохождения улучшенного сражения «Захват» игрокам откроется ещё более сложная битва с усиленной версией уже знакомого врага. Судя по опубликованному тизеру, речь идёт об Амацуками-но Орочи, который вернётся в значительно более опасной форме.

Кроме того, в игровой город прибудет новый житель. По сюжету Фенн из Уишвейл получает письмо с представлением загадочного «авантюриста» из другого мира. Компания не назвала его напрямую, однако по силуэту легко узнать Эллиота — главного героя приключенческой RPG The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Полные подробности обновления Square Enix обещает раскрыть ближе к релизу. Сейчас Octopath Traveler 0 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Switch и PC через Steam и Microsoft Store. Предстоящий патч станет первым серьёзным расширением контента после выхода игры и предложит игрокам новые испытания без дополнительной платы.