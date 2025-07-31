Square Enix официально представила Octopath Traveler 0 — новую часть в серии HD-2D JRPG, релиз которой состоится 4 декабря 2025 года. Игра выйдет на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 (другие платформы пока не были объявлены), а её первый трейлер показали во время июльской презентации Nintendo Direct Partner Showcase.

Сюжет перенесёт игроков в королевство Остерра, где им предстоит пережить историю восстановления и возмездия. Одной из главных новинок станет возможность выбрать и настроить собственного героя — это впервые для серии. Также появится новая механика восстановления разрушенных городов.

При этом Octopath Traveler 0 сохранит фирменную графику HD-2D и хорошо знакомые элементы: боевую систему Break & Boost и Path Actions для взаимодействия с окружающим миром.

Хотя пока игра заявлена только для консолей Nintendo, учитывая судьбу прошлых частей, не исключено, что она позже появится и на других платформах.