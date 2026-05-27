Square Enix удалила защиту Denuvo из Octopath Traveler 0

Сегодня издатель Square Enix выпустил обновление для Octopath Traveler 0, в котором удалил защиту Denuvo из игры.
Denuvo была удалена спустя всего полгода после релиза игры, при этом ранее Octopath Traveler 0 уже была взломана с помощью гипервизора. Размер исполняемого файла игры уменьшился на внушительные 271 МБ.
Octopath Traveler 0 является классической JRPG с пошаговыми боями. Завязка истории заключается в том, что город Вишвейл сгорел после катастрофы, и теперь игроку предстоит отстроить его заново.
О, ну теперь точно в это поиграю (нет).
Ну и кому нужно ЭТО - Octopath Traveler 0!?)
окупилась
Ладно. Но после первой игры я в эту серию точно играть не буду даже бесплатно.