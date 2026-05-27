Square Enix удалила защиту Denuvo из Octopath Traveler 0

Сегодня издатель Square Enix выпустил обновление для Octopath Traveler 0, в котором удалил защиту Denuvo из игры.

Denuvo была удалена спустя всего полгода после релиза игры, при этом ранее Octopath Traveler 0 уже была взломана с помощью гипервизора. Размер исполняемого файла игры уменьшился на внушительные 271 МБ.

Octopath Traveler 0 является классической JRPG с пошаговыми боями. Завязка истории заключается в том, что город Вишвейл сгорел после катастрофы, и теперь игроку предстоит отстроить его заново.